Malagò: “In Serie A troppa conflittualità, c’è problema di governance”

Il numero del Coni duro sulla situazione in Lega

In occasione dell'inizio delle Olimpiadi Invernali, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport durante la quale ha anche risposto a proposito del binomio politica-Serie A: "È un mondo che conosco troppo bene. C’è troppa conflittualità, serve compattezza, la stessa che il mondo dello sport ha trovato non senza difficoltà in questi mesi. Mi auguro che arrivi un presidente all’altezza e che si evitino ulteriori contenziosi con l’istituzione sportiva. E poi c’è un problema di governance della Lega".