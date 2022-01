Malagò: “I problemi dello sport sono ancora tantissimi. Serve un aiuto”

Il presidente del Coni: "Tante società sono in crisi, sia professionistiche che di base"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto all'inaugurazione del riqualificato campo di atletica Bellavista di Bari, ha sottolineato il momento dello sport italiano, diviso tra la grande soddisfazione per un'annata ricca di successi e i travagli per la crisi economica attuale: "Gli italiani si sono riscoperti un popolo grazie allo sport. Non voglio dire grazie solo allo sport, sarebbe presuntuoso, però sicuramente c'è stato un contributo pazzesco e quindi noi dobbiamo continuare. Di contro è chiaro che tutti auspicavamo, pensavamo, di aver superato la fase più buia. In realtà anche per lo sport i problemi sono tantissimi. Io ieri ho dovuto denunciare che tantissime società sono in grandissima crisi, sia quelle professionistiche che quelle di base, per evidenti motivi che è inutile ricordare. Quindi, da una parte facciamo di tutto per rendere gli italiani orgogliosi, ma dall'altra serve un aiuto".