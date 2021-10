Malagò: “Giusto riaprire pienamente i palazzetti. Stadi, Gravina ha ragione”

Il presidente del Coni: "Prima del Covid, poche partite di calcio facevano registrare il tutto esaurito"

A margine di un evento a Roma, il presidente del Coni Giovanni Malagò si esprime nuovamente sul tema delle aperture degli impianti sportivi: "Credo che oggi, visto e considerato che ormai con il green pass anche per cinema e teatri questo aspetto è stato chiarito, penso sia giusto per tutti. Hanno ragione da vendere i presidenti delle federazioni interessate, come pallacanestro e pallavolo in primis, come tutti i campionati indoor, dove in tantissime piazze, quasi tutte, si registrava sistematicamente il sold-out e dove l'incidenza percentuale dell'incasso da botteghino e di tutti gli introiti pubblicitari legati alla biglietteria era decisiva".