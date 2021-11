Malagò: “Capienza limitata negli stadi, c’è serissimo problema finanziario”

Il presidetne del Coni: "Basket e volley gli sport che maggiormente soffrono in questo senso"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di un evento presso l'Università di Perugia, ha toccato il tema delle limitazioni sulla capienza di stadi e palasport, evidenziando l'aspetto economico della vicenda: "Al di là della partita Italia-Svizzera, e sarebbe stato bellissimo avere lo stadio pieno, c'è un serissimo problema di carattere finanziario. Questo è poco ma sicuro. Il tema non deve guardare in particolare il mondo del calcio, ma anche tutte le altre competizioni, a cominciare da pallacanestro e volley, gli sport che maggiormente soffrono in questo senso. Per Italia-Svizzera con l'Olimpico al 100%, il il sottosegretario Valentina Vezzali ce l'ha messa tutta, c'è rammarico per il no".