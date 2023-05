L'ex centrocampista di Chelsea e Real Madrid Claude Makelele, intervistato da BeIN Sports a margine dei Laureus Awards, fa il suo pronostico per la finale di Champions League di Istanbul: "Sono un tifoso del Real avendoci giocato, poi col Manchester City che vinca il migliore; so che gli inglesi sono cresciuti molto, penso che saranno pronti. Dico 51% City e 49% Real. Poi per me la finale sarà Real Madrid-Inter".

Per Claude Makelele sarà Real-Inter la finale. pic.twitter.com/E9ThQ6xq2G — Alessandro (@90ordnasselA) May 9, 2023