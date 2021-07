Mai più casi Salernitana: la FIGC prepara la guerra alle multiproprietà

La Federcalcio non vuole casi di multiproprietà: Gravina entro fine mese detterà la linea rigorosa per evitare un episodio simile a quello accaduto con Lotito e la Salernitana

La Federcalcio a fine mese aprirà la guerra alle multiproprietà nel calcio. Anche chi ha già due club dovrà cedere il controllo di uno dei due entro la prossima stagione, come ha dovuto fare Lotito: in ballo il Bari di De Laurentiis e il Mantova di Setti, proprietario anche dell'Hellas Verona. È questa la linea che Gravina farà passare da fine mese, come riferiscono i colleghi de La Repubblica, sottolineando che la trattativa con Lotito per permettere ai granata l'iscrizione alla Serie A e garantire il trasferimento strutturale di proprietà ha confermato al numero uno della FIGC quel che aveva sempre pensato: le multiproprietà sono una bomba innescata che rischia di far saltare il sistema calcio professionistico in Italia. Da maggio è vietata a tutti la possibilità di avere due squadre, da fine luglio si concretizzeranno le norme federali con una netta e precisa presa di posizione.