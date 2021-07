Maglie 2021-2022, della Lazio il prezzo più caro. Inter appena dietro il Milan

La nuova divisa dei biancocelesti costa 94 euro, i nerazzurri si fermano a 89,99 euro

Il portale 888 sport ha realizzato uno studio sul prezzo delle maglie da gioco in Serie A e negli altri campionati europei. Parlando delle sole maglie già ufficializzate per la stagione 2021-2022, il prezzo più alto lo si paga per la divisa della Lazio, dal costo di 94 euro. Dietro i biancocelesti si piazza il trio composto Juventus, Roma e Milan, che fanno pagare la loro maglia meno costosa 90 euro di base per la stagione 2021/22. Appena un centesimo in meno è il prezzo della maglia dell'Inter, che si ferma a 89,99 euro.