Magic moment Dzeko, Petev (ct Bosnia): “Positivo stia facendo bene all’Inter”

Il selezionatore bulgaro accoglie il bomber nerazzurro in Nazionale sulla strada verso Qatar 2022

Inter e KAS Eupen hanno 'prestato' a Ivajlo Petev, ct della Bosnia ed Erzegovina, due giocatori in forma smagliante come Edin Dzeko e Smail Prevljak in vista del triplo impegno sulla strada verso Qatar 2022 con Kazakistan, Ucraina e Finlandia. "Il fatto che stiano giocando alla grande è certamente positivo per me - ha ammesso il selezionatore -. Penso che la maggior parte dei nostri giocatori stiano facendo bene. Ho seguito bene e abbiamo un quadro preciso della situazione".