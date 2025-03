Probabilmente, a causa dell'impegno con l'Italia U21 agli Europei di categoria, non potrà partecipare alla spedizione nerazzurra negli USA per il Mondiale per Club. Intanto per Francesco Pio Esposito, prossimo al rinnovo con l'Inter, fa già sognare i tifosi. Nell'ultimo sondaggio di FcInterNews.it, infatti, la maggior parte dei lettori che hanno votato vuole che l'attaccante classe 2005 sia inserito nella rosa della prossima stagione. Una fetta più piccola preferirebbe che andasse a giocare un altro anno in prestito. Decisamente inferiore, nelle idee dei tifosi, l'ipotesi che possa essere utilizzato come contropartita tecnica in un'altra operazione di mercato. A seguire l'esito del sondaggio.



Subito in prima squadra 63.31%

Un altro anno in prestito 29.19%

Contropartita in un'altra operazione 7.50%