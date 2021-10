Magazzinieri licenziati, il comunicato della Nord: “Incondizionata solidarietà”

Gli ultras dell’Inter si schierano dalla parte dei magazzinieri licenziati dall’Inter a partire dal 1° novembre. Questo il comunicato pubblicato su “L’Urlo della Nord”. “La Curva Nord vuole esprimere la propria...

"La Curva Nord vuole esprimere la propria piena ed incondizionata solidarietà ai 3 magazzinieri dell'Inter vittime, temiamo, della mancanza trasparenza e progettualità da parte della famiglia Zhang. In una situazione come quella attuale è un segnale molto preoccupante.

Perché quanto sta avvenendo è chiara espressione della spersonalizzazione della struttura Inter, sempre più votata ad una ottimizzazione dei costi che non lascia presagire nulla di buono.

Siamo certi che le cause di questo cortocircuito siano da ricercare nella scarsa presenza della proprietà nella gestione della quotidianità.

E da questo, essendo (come è normale e giusto che sia) l'Inter strutturata in maniera piramidale, nasce il pericolo di affidarsi a persone esterne che in determinati punti strategici rischiano di fare più danni che altro.