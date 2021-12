Maddaloni sicuro: “L’Inter di Inzaghi è all’altezza di quella di Conte”

"Milan e Napoli sembravano fare un campionato a se stante mentre oggi sono dietro e invece la Juventus invece ha confermato i problemi di inizio stagione", ha aggiunto

Intervistato da TMW Radio, l’allenatore Massimiliano Maddaloni parla così della lotta Scudetto in Serie A: "Il girone d'andata all'inizio ha detto cose diverse dalla fine: l'Inter di Inzaghi non sembrava all'altezza di quella di Conte e non è così, Milan e Napoli sembravano fare un campionato a se stante mentre oggi sono dietro e invece la Juventus invece ha confermato i problemi di inizio stagione. I calendari troppo affollati? Questo mondo calcistico è fatto di televisioni che hanno portato sì più soldi ma anche logiche di molte partite e competizioni in un anno. Questo va a discapito di intensità e capacità di ogni singolo atleta. Il nostro mondo poi però deve imparare a gestire meglio i gruppi: il risultato troppo spesso conta più che mettere in panchina chi avrebbe bisogno di rifiatare”, ha concluso.