Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter Fabio Macellari ha parlato così del momento vissuto dai nerazzurri: "L’Inter è una grande squadra come dimostrato in Champions League. Dispiace per il match contro il Monza - ha esordito -. Moratti ha detto che in Champions c'è il 70% di possibilità di passare? Il presidente è fantastico. Era capace di dire il 100%. Io sul 70% dico che è tanto. Penso che sia importante concentrarsi sulla gara e dare tutto. Facendo tutto ciò ci si toglierà varie soddisfazioni”.