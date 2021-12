Maccarone: “Inter e Napoli destinate ad arrivare fino in fondo”

L'analisi: "Mi ha però impressionato il Napoli con la Lazio, era da un po' che non mi divertivo così"

L'ex attaccante Massimo Maccarone, che ha da poco conseguito il patentino UEFA A da allenatore, ha parlato a 'Stadio Aperto', trasmissione di "TMW Radio", riflettendo della lotta al vertice: "Mi ha però impressionato il Napoli con la Lazio, era da un po' che non mi divertivo così. Occhio però al ritorno di una grande squadra come l'Inter: loro e Napoli sono le due che secondo me arrivano in fondo".