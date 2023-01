Era prevedibile: dopo un Mondiale vinto da grande protagonista le voci del mercato si sarebbero fatte sentire. E così è stato per Alexis Mac Allister, duttile centrocampista del Brighton che però non vuole saperne di lasciare la squadra di mister De Zerbi nella sessione invernale. Interpellato in merito da Sky Sport UK, l'argentino accostato anche all'Inter è infatti risultato fermo circa la propria volontà: "Sono concentrato sul Brighton, non ho nessuna fretta di andar via. Sono molto felice qui, mi diverto ogni giorno sono sempre concentrato sul Brighton".