Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex nerazzurro Michele Serena analizza la sfida di domenica tra Inter e Napoli: "Chi vedo favorita? Come soluzione di rosa, direi l’Inter. Simone Inzaghi ha la possibilità di fare più cambi. Naturalmente, bisognerà vedere quanto avranno influito le gare di ritorno sulle due squadre. Il Napoli, però, potrebbe disimpegnarsi in una grande prova, soprattutto in virtù della necessità di risalire la classifica”.

Frattesi può essere un calciatore difficile da gestire per la difesa azzurra?

“Potrebbe accadere, anche se potrebbe valere per tutti. Non escludo, però, che potrebbe cambiare qualcosa a livello tattico. Inzaghi ha dimostrato di saper trovare sempre delle soluzioni all’interno della rosa. È difficile preparare una partita senza poter avere delle certezze. Frattesi è uno di questi casi, è un giocatore che si conosce poco”.