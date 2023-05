Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dell'Euroderby in programma questa sera a San Siro tra Milan e Inter. "Mi aspetto una partita molto bloccata, perché si gioca in 180 minuti e quindi può essere che stasera l'intensità e il ritmo non siano così alti - le sue parole -. Potrei essere smentito dal fatto che le squadre vorranno comunque gettare il cuore oltre l'ostacolo".

“Brozovic o Calhanoglu? Credo che il primo si sia conquistato nel corso del tempo il merito di dover giocare lui in quella posizione - ha aggiunto -. Calhanoglu è stato adattato con dei risultati più che ottimi, ma Brozovic è uno dei più forti in circolazione in quel ruolo. Ha tempi e giocate che il turco ancora non ha. L'attacco? La Lu-La è stata la coppia per eccellenza degli anni di Conte. Inzaghi di fatto Lukaku non lo ha mai avuto e adesso sta avendo la sua versione migliore. Ci metto anche Dzeko: può essere determinante entrando a partita in corso quando le squadre si allungano e si allargano gli spazi”.