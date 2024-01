Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Orlando è stato interpellato su alcuni argomenti che riguardano l'attualità del campionato italiano, tra cui Fiorentina-Inter di ieri sera.

Che ne pensa degli episodi di Fiorentina-Inter?

"Gol di Lautaro valido e Parisi nelle marcature fa fatica. Bastoni-Ranieri? Quello è calcio di rigore. Ho visto un po' di analisi e sento dire che manca un rigore alla Fiorentina ed è così. L'Inter negli episodi gli sta andando tutto bene, dobbiamo dirlo. L'Inter è meritatamente in testa, ma anche il rigore di Gonzalez che non sbaglia mai...Ed è rigore anche quello di Sommer. Quando vinci gli scudetti, devono girarti anche gli episodi a favore e non c'è nella di male e nessun pensiero cattivo".