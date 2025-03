E' già il giorno della vigilia del big match scudetto tra Napoli e Inter. Massimo Orlando, interpellato sulle frequenze di TMW Radio, ha espresso le proprie convinzioni sul tema: "Napoli non sta bene e non deve perdere. Gli mancano dei giocatori, fisicamente credo abbia fatto un lavoro per arrivare al meglio nel finale e ora non deve perdere. La partita la farà l'Inter e il Napoli proverà a sfruttare le ripartenze".