L'Inter può puntare al Triplete? Il campo darà le sue risposte. Massimo Orlando, interpellato da TMW Radio, ha parlato dei nerazzurri: "Al di là delle interpretazioni da dare alle parole di Inzaghi, non vedo perché non possa puntarci. I tifosi dell'Inter devono essere contenti per questo. Come fai a mollare adesso? Cosa molli? Per me almeno una competizione la vince".

Orlando ha parlato anche di Juve-Atalanta: "L'Atalanta fisicamente ha qualche problema, è in un periodo che non va. Detto questo, la Juve ha una marcia in più. Dall'Empoli sono ripartite anche le motivazioni. Se dovesse vincere attenzione, perché la Juve a 5-6 punti metterebbe pressione anche a Inter e Napoli".