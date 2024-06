Massimo Orlando, interpellato da RadioFirenze Viola, ha parlato del calciomercato della Fiorentina, partendo da Icardi: "Il suo ingaggio è molto alto, il procuratore non credo che abbasserà l'ingaggio. Icardi credo sia ancora un grande giocatore e sarebbe una piazza giusta per lui, ma l'ingaggio è un problema grosso. Se si parla di progetto e futuro, la Fiorentina non può andare a prendere Arnautovic. La società deve trovare giocatori giovani rischiando anche qualcosa".