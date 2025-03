Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi anzitutto sul rifiuto di Barella alle sirene provenienti dall'Arabia Saudita: "E' stato bravo, era difficile come scelta. Magari tra 3-4 anni neanche ti chiamano più. Io avrei fatto la stessa scelta, quando hai il cuore nerazzurro, sei l'idolo dei tifosi e giochi in Nazionale, come fai ad andare lì? Muori calcisticamente".

Domenica ci sarà una sfida importante in chiave lotta al vertice, parliamo di Napoli-Milan. Orlando la pensa così: "Il Milan ha fatto male quest'anno ma può rilanciarsi al Maradona. Però è una partita che da una parte e dall'altra segna la stagione. Se arriva il pari, entrambe salutano gli obiettivi. Il Napoli a 4 dietro ha fatto molto meglio, Olivera è tornato ma con Conte devi essere in condizioni ottimali. Il Napoli non può sbagliare o il campionato è finito".