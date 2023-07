Uno scatenato Zito Luvumbo permette al Cagliari di superare la Juventus Next Gen nell'amichevole disputata nella serata odierna a Saint-Vincent. I rossoblu si sono imposti per 3-0 grazie a una tripletta dell'angolano, in un match dove Claudio Ranieri si è affidato dal primo minuto a Gaetano Oristanio, protagonista di qualche spunto molto interessante soprattutto nella prima frazione di gioco.