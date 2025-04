Lutto per Davide Frattesi: è mancata la nonna. Con un post commovente, la sorella del giocatore dell'Inter, Chiara, ha pubblicato la notizia con le foto ricordo: "Tutte le foto del mondo non basterebbero a colmare la tua mancanza, tutte le parole del mondo non basterebbero per dirti quello che provo ma nel mio cuore hai un posto importante che nessuno mai leverà. Tu sai, ti parlo nei sogni e nei desideri che esprimo. Non dirò altro perché quello che provo per te lo dirò guardando il cielo, mi manchi ora e per sempre. Dai un bacio a nonno da lassù".

Negli scorsi giorni il centrocampista nerazzurro aveva fatto intendere, con interviste e post-social, di vivere un momento negativo della propria vita. Oggi, purtroppo, è arrivata la triste notizia.