Lutto nel mondo del giornalismo: è scomparso Giampiero Galeazzi

Era malato da tempo. L'annuncio è arrivato sui social dagli ex colleghi

Grave lutto per il mondo del giornalismo italiano e dello sport in generale. All'età di 75 anni è scomparso Giampiero Galeazzi, telecronista e conduttore tv, nonché ex canottiere. A darne il triste annuncio sono stati sui social ex colleghi come Clemente Mimun e Massimo Caputi. Galeazzi era sparito dalle scene da tempo a causa di una malattia.