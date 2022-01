Lutto nel mondo del calcio, si è spento l’ex presidente della Serie C Macalli

A darne l'annuncio l'attuale presidente della Serie C, Francesco Ghirelli

Comincia con un lutto il 2022 del calcio italiano. È morto, infatti, all'età di 84 anni, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia, l'ex presidente della serie C Mario Macalli. È l'attuale presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli a darne l'annuncio: "È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia".