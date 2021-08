Lutto nel mondo del calcio: si è spento Gerd Müller, leggenda del Bayern

Aveva 75 anni, da tempo lottava contro la demenza senile. Vanta il record assoluto di gol in Bundesliga con 365 reti

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gerd Müller: l'ex leggendario attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca si è spento oggi a 75 anni. La notizia arriva proprio dal club bavarese, che ricorda le incredibili cifre collezionate dall'attaccante: "Gerd Müller ha fatto la storia, segnando 566 gol in 607 partite ufficiali col Bayern e ha stabilito il record senza precedenti di 365 gol in Bundesliga, assicurandosi il titolo capocannoniere sette volte. Per la Nazionale tedesca ha segnato 68 volte in 62 incontri". Da diversi anni, Müller lottava contro la demenza senile.