Un lutto nel mondo del calcio: si è spento quest'oggi a Roma all'età di 78 anni Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino. Ex calciatore con le maglie di Novara, Monza e Lazio, nel 1986 con il fratello maggiore Giorgio acquistò il club biancoceleste, che due anni dopo abbandonò definitivamente l'inferno della Serie B con la promozione in A firmata da Eugenio Fascetti, prima di cederlo a Sergio Cragnotti nel 1992. Nel 1994 diventò presidente del Torino, tenuto fino alla retrocessione in B del 1997. Poi la gestione del Bellinzona in Svizzera dal 1998 al 2001.