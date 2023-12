Gianluca Luppi, ex difensore del Bologna, parla ai microfoni di TAG24.it della sfida di Coppa Italia tra i felsinei e l'Inter: "Credo sinceramente che l’Inter quest’anno abbia un obiettivo chiaro, che è la seconda stella e il raggiungimento del ventesimo Scudetto. Si concentreranno sul campionato e in Coppa Italia giocheranno calciatori che finora hanno trovato meno spazio, ma che comunque devono mettersi in mostra. Anche questo è un obiettivo, ma non mi aspetto di certo la squadra titolare”.

Thiago Motta è un allenatore da top club?

“Il Bologna è un top club. È chiaro che se parliamo di Real Madrid, Manchester City o Barcellona è un discorso diverso e ci sono tante squadre importanti anche in Italia. Credo però che questa sia la sua giusta dimensione”.