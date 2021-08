L’Unione Sarda – Nandez verso l’addio al Cagliari: ora Inter o Atalanta

Nandez è ormai prossimo all'addio al Cagliari, l'Inter resta una delle possibili destinazioni per l'uruguaiano

Il futuro di Nahitan Nandez è ormai sempre più lontano dal Cagliari. Come riportato da L’Unione Sarda, il centrocampista uruguaiano che è stato tra i migliori nell’esordio contro lo Spezia è ormai dato in partenza. Le destinazioni possibili al momento restano due: l’Inter, che lo cerca da mesi, oppure l’Atalanta in un’operazione che potrebbe comprendere l’inserimento di Sam Lammers.