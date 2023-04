Dopo aver annunciato la formazione di un consiglio di esperti, denominato UEFA Football Board, formato da personalità di spicco del calcio europeo con una carriera ricca di successi nazionali e internazionali, tra i quali spicca anche il nome del vice president dell'Inter Javier Zanetti insieme ad altri grandi ex nerazzurri come Patrick Vieira, Jürgen Klinsmann, Luis Figo e José Mourinho, ecco il primo appuntamento per un confronto tra tutti gli esponenti. Come annunciato dalla stessa UEFA, il Board si riunirà lunedì 24 aprile alla Casa Europea del Calcio, che si trova sul lago di Ginevra, per l’incontro inaugurale del Consiglio del Calcio UEFA.

Il Board, approvato durante l’ultima riunione del Comitato Esecutivo della UEFA a Lisbona, ha il compito di fornire una voce istituzionale ma indipendente di esperienza e competenza su argomenti fondamentali fra cui regole, arbitraggio, calendario delle partite, sviluppo del settore giovanile d’élite e salute dei calciatori. L’ordine del giorno del primo incontro prevede discussioni su questioni arbitrali, come la linea di intervento della UEFA, il VAR, il fallo di mano e il comportamento dei giocatori, le competizioni e questioni mediche. Il direttore tecnico e responsabile del calcio UEFA, Zvonimir Boban, presiederà la riunione affiancato dal vicesegretario generale Uefa Giorgio Marchetti e dal responsabile degli arbitri Roberto Rosetti.