"Questa volta abbiamo sbagliato nella gestione del caso Lukaku. Sarò di parte, ma conosco il giocatore e i suoi valori". Ospite sulle frequenze di Radio Deejay, Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, va dritto al punto per commentare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, che ha respinto il ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica di Big Rom che salterà il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juve per la decisione sbagliata di Davide Massa di ammonirlo per un'esultanza ritenuta provocatoria mentre dalla curva bianconera piovevano insulti razzisti.