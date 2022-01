Lukaku sempre nel mirino. Ora per colpa… di una salsiccia sulla pizza

Lukaku diventa testimonial di un'azienda di prodotti vegetariani. Ma una sua frase scatena le ironie dei tifosi

Non sembra esserci pace in Inghilterra per Romelu Lukaku. Al punto che anche la sua apparizione in uno spot per un'azienda che produce alimenti per vegetariani diventa il pretesto per alcune polemiche e prese in giro Il tabloid Daily Star riporta le parole del comunicato stampa dell'annuncio della partnership tra l'attaccante belga e il brand Beyond Meat, nel quale si legge che Lukaku riterrebbe una salsiccia vegetariana prodotta dall'azienda ottime anche come condimento per la pizza.