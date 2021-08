Lukaku, scalo a Nizza e poi Londra: niente Supercoppa

Il belga spera di esserci per il weekend in Premier

Diversamente da quanto si era inizialmente ipotizzato, Romelu Lukaku si è diretto ieri verso Nizza e non verso Londra, dove dovrebbe atterrare oggi per firmare il contratto con il Chelsea. Non parteciperà dunque alla sfida in Supercoppa Europea di domani sera a Belfast (anche perché deve osservare la quarantena) ma spera di poterci essere nel debutto stagionale in Premier League di sabato contro il Crystal Palace.