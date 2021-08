Lukaku: “Prestazione dominante, ma dobbiamo migliorare”

L'attaccante dei blues afferma di dover lavorare tanto per una squadra piena di talento

Dopo la vittoria del Chelsea in trasferta sul campo dell'Arsenal, Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine gara: "Abbiamo giocato davvero bene dominando la partita, ma potevamo segnare di più. La mia prestazione? Dominante. Ma cerco di migliorare ogni volta, ho tanta strada da fare ma sono andato bene. Bello vincere ma dobbiamo continuare a lavorare perché la Premier è competitiva. Ma siamo pronti per la sfida. Neville ha definito la mia prova da centravanti completo? Io provo a essere completo, devo lavorare tanto per la squadra, continuo a lavorare su tante cose perché la squadra è piena di talento. Siamo campioni d'Europa ma vogliamo continuare a vincere anche con prestazioni come questa".