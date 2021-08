Acquisti record in Premier, Lukaku due volte nella top 10: ma Grealish lo batte

Completa il podio Pogba, ma Kane, nel mirino del Manchester City, potrebbe presto ribaltare la classifica

Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L'attaccante belga, tornato in Premier League per 115 milioni di euro, si posiziona al secondo posto nella classifica degli acquisti record nella storia del campionato inglese, alle spalle solo di Jack Grealish, passato dall'Aston Villa al Manchester City per 117 milioni di euro.