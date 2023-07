"Non mi aspettavo questo ritardo nel prendere il sostituto di Onana, ma non penso proprio che i nerazzurri si facciano trovare impreparati. Ci sono sicuramente degli estremi difensori che possono non far rimpiangere il camerunese". Il pensiero è di Beppe Accardi, agente ed intermediario di mercatto raggiunto da TMW per un'analisi sulle mosse dell'Inter.

Che idea si è fatto su Lukaku?

"Tutti eravamo convinti che fosse già chiusa con l'Inter, ma bisognerebbe vedere come sono andate davvero le cose. Non c'è da attaccarlo o criticarlo secondo me: tutti lavoriamo per guadagnare più soldi possibile e io penso che Lukaku alla fine possa andare in Arabia Saudita. Il Dio denaro è quello che ha sempre comandato. Mi viene da ridere quando leggo le critiche di tifosi o ex calciatori contro chi fa delle scelte legate all'aspetto economico. Dobbiamo abituarci a questo nuovo mondo, in cui l'Arabia Saudita detta la regole del gioco".

Meglio puntare su Lukaku o su Vlahovic per la Juve?

"Io punterei su Vlahovic per due motivi: è un calciatore importantissimo ed è un talento giovane che può solo migliorare. Quest'anno la Juve farà una stagione di avvicinamento a quello che è stata per tanti anni, ovvero rifonderà la squadra per costruire qualcosa che duri nel tempo. Prendere Lukaku significherebbe provare a vincere subito, ma dal mio punto di vista sarebbe sbagliato. Su Lukaku aggiungo una cosa: non è che Juve e Inter si sono messe d'accordo facendo questa sceneggiata per abbassare il prezzo del suo cartellino?".

Qual è la sua favorita per vincere lo Scudetto?

"Ad oggi la favorita per lo Scudetto è l'Inter, anche se bisogna stare attenti alla Lazio. I biancocelesti hanno tenuto la sostanza dell'anno scorso e stanno facendo delle operazioni mirate. Ci sono le basi per fare un'annata importante secondo me, persino senza Milinkovic-Savic".