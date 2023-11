Pazza Roma all'Olimpico: Lukaku fa urlare il pubblico giallorosso in pieno recupero, è 2-1 in rimonta al Lecce. Banda fa un'ottima azione personale saltando Mancini per il servizio verso Almqvist che trafigge Rui Patricio. In pieno recupero un cross fulmine di Zalewski per l'inserimento perfetto di Azmoun, la cui zuccata finisce all'incrocio dei pali. I giallorossi timbrano ancora una volta il cartellino in pieno recupero all'Olimpico, dopo aver vinto contro il Monza. Al 94' Lukaku riceve da Dybala, si gira in area di rigore e batte Falcone, certificando un finale incredibile. Mourinho tira un sospiro di sollievo, se l'era vista brutta ancora una volta.