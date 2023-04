Indubbiamente, è stato il fatto degli ultimi giorni: parliamo dell'esultanza di Romelu Lukaku, quel gesto del silenzio con una mano e l'altra posizionata sulla fronte, gesto nato in sostegno dell'attaccante belga Jeremy Doku e diventato un simbolo della lotta al razzismo. E che ha trovato un nuovo interprete quest'oggi all'U-Power Stadium, quando l'attaccante della Fiorentina Christian Kouamée, dopo aver trovato il gol del momentaneo vantaggio gigliato, ha celebrato la rete con la stessa posa.

Purtroppo per Kouamé, la sua rete non è stata sufficiente a garantire la vittoria alla squadra di Vincenzo Italiano, visto che il Monza, andato sotto di due reti, è riuscito a rimontare vincendo 3-2. Ma rimane comunque la portata del gesto, oltretutto compiuto sotto la curva degli ultras brianzoli: ma nessuno si è mai sognato, in questo caso, di segnalare all'arbitro una provocazione o di chiedere cartellini al giocatore...