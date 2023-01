Romelu Lukaku esce allo scoperto sul prossimo ct del Belgio: "Secondo me Henry sarà il prossimo allenatore della Nazionale - ha assicurato nella lunga intervista a Sky Sport -. È uno che sa allenare, sa cosa dobbiamo fare. Per me il nuovo allenatore del Belgio è lui, poi non so chi prenderanno, ma io credo che non dobbiamo ricominciare da zero. Non abbiamo vinto, ma dobbiamo continuare a cercare di farlo. Lui vuole vincere, non penso che la Nazionale voglia prendere uno che vuole ripartire da zero. Per me non vale la pena”, ha concluso.