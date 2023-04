Nel fine settimana ci sono stati due clamorosi gol mancati per Juventus e Inter. Il primo in ordine di tempo è stato quello di Romelu Lukaku, a porta vuota su un assist di Bastoni: piattone col sinistro, palla lisciata e gol sbagliato. La stessa sera ci ha pensato invece Gleison Bremer su una sponda di un compagno, il brasiliano l'ha messa alta da pochi passi. Non saprei scegliere quale fosse più facile da realizzare dei due di ieri", ha scritto su Twitter Aldo Serena.