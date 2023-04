"Cosa ti aspettavi?". Radja Nainggolan non tradisce mai la sua vocazione anti-juventina tendendo una mano a modo suo a Romelu Lukaku. Il connazionale di Big Rom ha commentato con questa domanda retorica il post dell'attaccante, in cui veniva evidenziato come non fosse cambiato nulla a livello di razzismo e invitava la Lega a fare qualcosa.