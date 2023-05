Nel giorno della sfida contro il Sassuolo, l'Inter festeggia il compleanno di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, nato il 13 maggio 1993, compie oggi 30 anni. "Arrivato all'Inter nell'estate del 2019, nelle prime due stagioni ha collezionato 95 presenze e realizzato 64 gol in nerazzurro, conquistando lo Scudetto nella stagione 2020/21 - ricorda il club -. In questa stagione, dopo il suo ritorno in nerazzurro, ha realizzato 10 reti in 30 presenze, vincendo la Supercoppa Italiana. A Romelu vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!".