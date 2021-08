Lukaku-Chelsea, Wright: “Stagione incredibile con l’Inter, è un gran colpo”

La leggenda dell'Arsenal promuove l'arrivo di Big Rom ai Blues: "Hanno il bomber che mancava"

Ian Wright, leggenda dell'Arsenal, promuove a pieni voti il colpo di mercato del Chelsea che si è assicurato Romelu Lukaku per 115 milioni di euro dall'Inter: "Secondo me è un arrivo importantissimo perché la scorsa stagione, nonostante i tanti acquisti, il Chelsea spesso non riusciva a vincere le partite nelle quali serviva essere cinici sotto porta - le parole dell'inglese a Sky Sports -. Non aveva un bomber e ora ce l'ha. In Serie A ha disputato una stagione incredibile vincendo il campionato; per quanto riguarda i Blues, Jorginho è stato il miglior marcatore l'anno scorso, questo fa capire quanto abbiano rinforzato la squadra con Lukaku. Adesso sono dei seri pretendenti alla vittoria della Premier League".