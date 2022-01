Lukaku-Chelsea, tregua forzata. In arrivo una multa e il club pretende le scuse

Domani il tecnico Tuchel spiegherà se il giocatore sarà a disposizione per il Tottenham

È tregua forzata tra Romelu Lukaku e il Chelsea. Come riportato da Gazzetta.it, nel summit di oggi il club ha fatto capire al calciatore che una cessione a gennaio è fuori discussione, visto anche l’importante investimento fatto per acquistarlo. Domani il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel parlerà e spiegherà a che punto è la rappacificazione tra le parte. Da capire se il belga tornerà tra i convocati già contro il Tottenham in Carabao Cup o se il castigo proseguirà ancora per un po’. Sicuramente il calciatore dovrà pagare una multa e scusarsi.