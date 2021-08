Lukaku al Chelsea, gli auguri dell’Anderlecht: “Tutto il meglio campione”

Il club belga ha postato sui social il video della prima visita di Lukaku allo Stamford Bridge

Anche Anderlecht sui social si è congratulato con Lukaku per il suo ritorno al Chelsea, postando il video della sua prima visita allo Stamford Bridge, dove si vede tutta l'ammirazione dell'attaccante belga per i Blues e il suo stadio. Un ritorno a casa speciale per l'ex Inter.