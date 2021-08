Lukaku bacia la maglia del Chelsea. E sui social non tutti apprezzano

Alcuni tifosi non hanno gradito il gesto dell'attaccante e lo hanno esternato sui social. Altri sono rimasti indifferenti

Ormai la storia tra l'Inter e Romelu Lukaku è finita, anche se per molti tifosi la ferita è ancora aperta per il modo in cui si è concretizzato il divorzio, dopo post social e dichiarazioni d'amore per i colori nerazzurri. Oggi il belga ha esordito con la maglia del Chelsea ed è stato pizzicato dalle telecamere e dai fotografi mentre baciava la nuova maglia. Nulla di strano, lo fanno molti calciatori freschi di trasferimento, eppure in base a numerose reazioni sui social non è stato un gesto molto apprezzato, soprattutto dagli interisti. Altri invece ne sono rimasti indifferenti, considerando Lukaku ormai il passato e nulla più.