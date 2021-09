Lukaku al Chelsea e non solo, l’agente Pastorello: “Calciomercato spettacolare”

Post su Instagram del procuratore: "Ci sono ancora alcuni impegni da ultimare"

Dopo aver messo la sua firma sul trasferimento di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea per 115 milioni di euro, il secondo colpo più costoso della sessione appena andata in archivio, l'agente Federico Pastorello ha definito il calciomercato edizione estiva 2021 'spettacolare' in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Ci sono ancora alcuni impegni da ultimare!! Grazie a tutto il team P&P Sport Management per i grandi sforzi fatti!!", ha scritto il procuratore, protagonista anche di tante altre trattative in questi mesi.