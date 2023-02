Romelu Lukaku si è presentato ai microfoni di Sky Sport con un fuorionda: "Guarda quanto c***o sono in forma, Beppe...". Poi la concentrazione sulla partita: "Sono contento per la squadra e per la vittoria. E' stata una partita complicata e ci manca il ritorno, dobbiamo continuare a crescere. Non voglio parlare del futuro: a Oporto non sarà facile perché hanno grande qualità e possono darci difficoltà a livello mentale per come approcciano la sfida.