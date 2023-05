È Romelu Lukaku uno dei protagonisti di Inter-Sassuolo chiamato davanti alle telecamere di DAZN per commentare il match di San Siro. Big Rom viene subito pizzicato a bordocampo mentre si batte la mano sul petto: "Stavo dicendo una frase che dicono sempre tanti rapper per far vedere che ci sono. Sono contento per il gol".

È tornato il vero Lukaku?

"Non voglio dire che sono arrivato, posso sempre migliorare. Sono stati 5/6 mesi complicati, ma ora sto bene e voglio aiutare la squadra a vincere".

Come sta il piede destro?

"Era una botta, poi ho cambiato le scarpe e tutto ok".

Il primo gol è stato 'alla Adriano'?

"È una cosa a cui lavoro da tanti anni, ogni volta che ricevevo la palla sentivo che potevo fare qualcosa. Questa è una cosa che ho visto fare ad attaccanti come Adriano e Toni, ho visto tanti video e voglio migliorare".

Come festeggiate ora?

"Ora torno a casa, metto il bambino a letto e gioco alla Play. Martedì si gioca, mi diverto d'estate, ora abbiamo tanti impegni e resto con la mia famiglia".

Cosa vuoi dire ai tifosi in vista di martedì?

"Grazie mille, Spero che martedì riusciamo ad andare ad Istanbul".