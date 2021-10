Luiz Felipe-Correa, la Lazio non ci sta e valuta il ricorso a prescindere

Il club biancoceleste pensa di ricorrere anche se al giocatore venisse inflitta solo una giornata di squalifica

Sale la rabbia in casa Lazio per il finale pirotecnico della gara contro l'Inter, che è costato l'espulsione al difensore Luiz Felipe. Secondo Il Messaggero, al di là della leggerezza compiuta dal giocatore brasiliano, il club capitolino valuta il ricorso a prescindere. La decisione definitiva verrà presa domani quando uscirà il comunicato del Giudice Sportivo, che potrebbe comminare una o due giornate, a seconda di quello che ha scritto l’arbitro Massimiliano Irrati sul referto a proposito della condotta del difensore centrale. Eppure a Formello si medita comunque di reagire anche in caso di squalifica minima.